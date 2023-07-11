Общество 11 июля 2023, 17:45 Стилист Чеснокова посоветовала взять на отдых большие очки и пляжную одежду

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Перед отправлением в отпуск необходимо приготовить купальник, солнцезащитные очки, головной убор, пляжную сумку, обувь и одежду, в которой можно дойти до пляжа. Об этом «ФедералПресс» рассказала стилист Надежда Чеснокова.

Эксперт отметила, что при выборе купальника стоит ориентироваться на фигуру. Сейчас в моде купальники с различными вырезами, асимметрией кроя, воланами, прозрачными вставками и анималистичным принтом.

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Что касается солнцезащитных очков, то они могут быть квадратные или круглые, но главное — большие. Желающим загорать лицом стилист порекомендовала купить очки узкой формы.