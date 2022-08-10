Стилист Червова рассказала, какие фото привлекают мужчин в приложениях для знакомств

Стилист Лена Червова считает, что в приложениях для знакомств женщинам следует выкладывать фото в женственных образах и без экстравагантного маникюра. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным издания «Ридус», лучше выбирать фотографии в простых, но модных нарядах. Также Червова уверена, что образ не должен быть чересчур откровенным.

«Длинные ногти, массивные украшения, броский макияж, цветокоррекция, чрезмерно яркие принты, маскулинная одежда — все это антитренды, которые отталкивают мужчин», — уверена она.