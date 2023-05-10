Общество 10 мая 2023, 12:01 Стилист Булдакова рассказала, что этим летом будут в тренде платформы и вещи в стиле хиппи

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Летом 2023 года в тренде будут элементы стиля диско и хиппи. Об этом РИАМО рассказала консультант по имиджу, стилист-коуч, резидент Международного сообщества стилистов Наталия Булдакова.

По ее словам, следует добавить в свой гардероб вещи с пайетками, бахромой, рваными краями. Также стоит обратить внимание на штаны-клеш и юбки-макси. Летняя одежда должна делать акцент на декоре и цвете.

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«Кружево во всех видах и во всех элементах гардероба — визитная карточка моды текущего года. Наиболее актуальное — черное. В рамках современного прочтения стиля гранж — контрастное. К примеру, белое или молочное», — отметила Булдакова.

Кроме того, уже несколько сезонов в трендах держится кожаная одежда. Не стало исключением и лето 2023 года. Стоит обратить внимание на цветные, перфорированные, жатые и принтованные изделия. Это касается как одежды, так и аксессуаров.

Она добавила, что очень актуальны этим летом балетки и обувь на платформе и танкетке.

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