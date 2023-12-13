Общество 13 декабря 2023, 16:10 Стилист Бухинник отнес свободные брюки прямого кроя к модным мужским трендам зимы

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Стилист Владимир Бухинник перечислил модные тренды зимы для мужского гардероба. Актуальными он назвал брюки с высокой линией талии и клеш с низкой посадкой, сообщил «Санкт-Петербург».

Кроме того, имиджмейкер посоветовал обратить внимание на штаны в стиле карго, которые отличаются большим количеством карманов на передней части.

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К трендовым цветам Бухинник отнес бежевый, серый, а также солнечно-желтый, золотисто-медный, бледно-розовый и рубиновый красный.