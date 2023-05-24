Общество 24 мая 2023, 18:00 Стилист Бухинник назвал трендом сезона одежду с открытыми плечами

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На подиумах во время модных показов появляется все больше моделей с открытыми плечами, задавая тренд этому лету. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал стилист Владимир Бухинник.

По его словам, данный элемент появился почти во всех видах одежды: от лонгсливов до классических платьев. Последние, кстати, стоит выбирать длины макси и обратить внимание на модели в античном стиле. Еще один тренд лета — корсеты.

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«Корсеты с открытым плечевым поясом — это особый предмет в нынешнем сезоне. Стилисты рекомендуют элегантные модели с драпировками; дерзкие, декорированные металлическими цепочками; немного наивные с бабочками; скульптурные, как будто бы отлитые из благородного металла; экологичные, сплетенные из натуральной соломы и кастомные, собранные из мужских сорочек», — рассказал Владимир Бухинник.

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