Стилист Белов рассказал о модных тенденциях 2022 года

Мода в 2022 году продолжит двигаться к стиранию гендерных границ. Об этом ИА НСН рассказал стилист, звездный модный эксперт Александр Белов.

В наступающем году мужчины будут все чаще позволять себе «немужественные» вещи, а актуальная женская одежда напротив будет включать в себя больше предметов из традиционно мужского гардероба, считает стилист.

«Мы приходим к стиранию гендерной границы. Мужчины надевают на себя все больше вещи, которые не подчеркивают мужественность, женщины экспериментируют с какими-то мужскими нарядами. Эта тенденция, сливание воедино, продолжается. Потому что это актуально не только в моде, но и в политике. Это тренд, который не уйдет», — пояснил Белов.

Ранее Влад Лисовец рассказал, что в 2022 году в моде будут вещи в стиле 70-х. Это коричневые, бежевые и горчичные оттенки, а также обувь на платформе и на массивном каблуке. Кроме того, в тренде укрепятся расклешенные джинсы с завышенной талией.