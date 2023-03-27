27 марта 2023, 17:27
Стилист Анвар Очилов рассказал, какие откровенные образы российских звезд не стоит повторять
Наряды с открытыми спинами и плечами, которые так любят российские звезды, могут быть пикантными и привлекать внимание, если они правильно подобраны под весь образ. Об этом сайту kp.ru рассказал стилист и владелец салонов красоты ANVAR OCHILOV Анвар Очилов.
По его мнению, откровенные наряды уместны и красивы только при сдержанном крое, правильно подобранной прическе и минимализме в образе. В противном же случае, лук получится не возвышенным, а смешным.
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«Чтобы самовыражаться, обнажаясь нужно иметь чувство стиля, меры, вкус. Или хорошего стилиста, который собирает образы на выход», — сказал Анвар Очилов.
Как добавило ИА Nation News, стилист перечислил образы, которые лучше не повторять. Среди звездных провалов — Настя Ивлеева на последний День святого Валентина, певица Анна Седокова и ее полупрозрачное черное платье и наряд из черной сетки актрисы Ольги Толкалиной.
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