Стилист Анвар Очилов рассказал, как менялись с годами стандарты конкурсов красоты

Стандарты красоты меняются, их динамику можно отследить, например, по таким конкурсам, как «Мисс Россия» (последний конкурс завершился недавно). Топ-стилист Анвар Очилов, работавший с Оксаной Федоровой («Мисс Вселенная — 2002») и другими крупными звездами, рассказал об изменениях стандартов красоты в интервью kp.ru.

В целом можно сказать, что в моду наконец вошли естественность и здоровый, натуральный вид.

«Главных вывода три. Первый: превосходство брюнеток закончилось, блондинки вернули себе „корону“», — отметил стилист.

Например, прошедший недавно конкурс «Мисс Россия» выиграла блондинка Анна Линникова.

Во-вторых, в моду вошла естественность. Если и обращаться к услугам косметологов, то только так, чтобы вмешательства были незаметными глазу, с сохранением натуральной красоты.

«Третий [вывод]: не стоит изнурять себя диетами. Нужно правильно питаться и быть в хорошей форме. Но не надо быть чрезмерно худой», — сказал Очилов.