Общество 02 мая 2023, 11:48 Стилист Анна Орлова посоветовала носить летом 2023 года сумки-полумесяцы и обувь на платформе piqsels

Читать 360tv в

Летом 2023 года стоит сделать акцент на сумки и обувь, которые смогут сделать любой образ актуальным и трендовым. Об этом Lenta.ru рассказала персональный стилист Анна Орлова.

Она отметила, что сумки являются одним из главных аксессуаров. И этим летом можно выделить несколько моделей, которые будут в тренде. Так, речь идет о сумках-полумесяцах и больших шоперах. Причем последние можно носить не только на плече, но и подмышкой. Не теряют актуальности и модели через плечо.

Реклама

«Дизайнеры предлагают носить цепи в качестве украшения или конструктивной детали, использовать прием с двумя сумками в одном образе или задействовать тотальный принт сумки и других вещей в образе», — рассказала Анна Орлова.

Также она посоветовала купить обувь с ремешками и присмотреться к плоской высокой платформе. Что касается формы, то в моду уверенно возвращается острый носок.

Еще один тренд предстоящего лета — сочетание колготок и босоножек. По словам стилиста, это позволяет добавить перчинки в образ.

Авторы: