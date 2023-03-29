Общество 29 марта 2023, 18:03 Стилист Александр Белов рассказал, какие цвета стоит носить этой весной

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Россияне этой весной имеют не самый богатый выбор одежды, но лучше остановить его на ярких цветах. Об этом ИА НСН рассказал международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов.

По его словам, людям придется довольствоваться остатками, которые они смогут найти на маркетплейсах и в крупных торговых центрах. Но даже среди них лучше поискать яркие вещи.

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«Хотелось бы видеть людей не только в черном, пусть это будет что-то салатовое или приглушенно-зеленое, оттенки розового цвета на девушках. Разумеется, это должно быть свежо, ярко и прекрасно», — сказал Александр Белов.

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