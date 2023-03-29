29 марта 2023, 18:03
Стилист Александр Белов рассказал, какие цвета стоит носить этой весной
Россияне этой весной имеют не самый богатый выбор одежды, но лучше остановить его на ярких цветах. Об этом ИА НСН рассказал международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов.
По его словам, людям придется довольствоваться остатками, которые они смогут найти на маркетплейсах и в крупных торговых центрах. Но даже среди них лучше поискать яркие вещи.
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«Хотелось бы видеть людей не только в черном, пусть это будет что-то салатовое или приглушенно-зеленое, оттенки розового цвета на девушках. Разумеется, это должно быть свежо, ярко и прекрасно», — сказал Александр Белов.
Мода
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