Общество 11 декабря 2023, 17:29 Стилист Агапитова: российские дизайнеры не снижают цены на свои коллекции, чтобы не потерять качество

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Цены на одежду российских брендов сейчас довольно высокие. Отечественные дизайнеры не планируют снижать стоимость своих коллекций, чтобы не потерять качество, сообщила стилист Ольга Агапитова в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, высокие цены оправданы закупкой хорошей ткани, работой дизайнеров и разработкой. У российских брендов очень хорошее качество, поэтому снижать стоимость они не хотят, добавила стилист.

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Агапитова также отметила, что сейчас практически у всех брендов появилась возможность предоставить клиенту оплату долями.