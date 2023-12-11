11 декабря 2023, 17:29
Стилист Агапитова: российские дизайнеры не снижают цены на свои коллекции, чтобы не потерять качество
Цены на одежду российских брендов сейчас довольно высокие. Отечественные дизайнеры не планируют снижать стоимость своих коллекций, чтобы не потерять качество, сообщила стилист Ольга Агапитова в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам эксперта, высокие цены оправданы закупкой хорошей ткани, работой дизайнеров и разработкой. У российских брендов очень хорошее качество, поэтому снижать стоимость они не хотят, добавила стилист.
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Агапитова также отметила, что сейчас практически у всех брендов появилась возможность предоставить клиенту оплату долями.
Одежда
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