Общество 16 апреля 2024, 13:13 Стилист Абабкова: застегнутые пиджаки визуально делают силуэт полнее

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Крупные принты в области проблемных зон и застегнутые пиджаки могут визуально сделать силуэт полнее. Об этом рассказала стилист Мария Абабкова в беседе с «Москвой 24».

По словам модного эксперта, также неидеальную линию талии подчеркнут заправленная в брюки верхняя одежда и ярко выделяющиеся оттенки. Людям с несовершенствами в области рук лучше подбирать вещи со свободным рукавом длиной до локтя.

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Стилист отметила, что зрительно скорректировать силуэт поможет прием с цветовой вертикалью. Для этого нужно, чтобы верхняя и нижняя части наряда совпадали по тону.