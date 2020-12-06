Стикер «Сон для слабаков» заметили на планшете у Грефа

«Это ребята выпустили такие смешные штучки. <…> Это я смеюсь просто, к сожалению, мало спать приходится», — заявил Греф.

Причем эта фраза — не его жизненный девиз. «Это не призыв, надо спать», — добавил глава «Сбера».

На шуточную надпись на устройстве журналисты обратили внимание, когда Герман Греф встречался с президентом России Владимиром Путиным в резиденции главы государства. Руководителю банка в итоге пришлось снять наклейку с чехла, чтобы она «не была постоянно в кадре».

На встрече Греф представил президенту России мультимедийный смарт-дисплей SberPortal, который появится в продаже с 20 декабря. Это первое в мире устройство с камерой, оснащенное виртуальным ассистентом с сенсорным, голосовым и жестовым управлением.

Ранее топ-менеджер покинул совет директоров «Яндекса». Данное решение приняли акционеры во время прошедшего годового собрания. Владельцы «Яндекса» переизбрали в свой совет главу компании Аркадия Воложа в качестве исполнительного директора. Эту должность он будет занимать следующие четыре года.