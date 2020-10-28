Умер автор стихов про Чучело-Мяучело Михаил Яснов

Ранее она говорила, что супруг попал в реанимацию. Причину смерти она называть не стала.

Детские стихи Михаила Яснова знают практически все. Они многократно публиковались в учебниках и хрестоматиях. В вышедшем в 1979 году сборнике «Лекарство от зевоты» появился персонаж Чучело-Мяучело. Именно по этому герою многие помнят произведения Яснова.

Кроме книг поэт вел радиопередачи о детском творчестве. Профессионально занимался переводами при Французском институте. Именно в его переработке российские читатели познакомились с творчеством Гийома Аполлинера, Жана Кокто, Эжена Ионеско и других.

За его творческие достижения он получил много наград. В частности, премию правительства России в области культуры, премию Корнея Чуковского за детскую поэзию и премию Самуила Маршака за детские стихи.