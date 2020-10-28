facebook_pixel
    28 октября 2020, 01:01

    Умер автор стихов про Чучело-Мяучело Михаил Яснов

    Анатолий Минкин

    Детский поэт, писатель и переводчик Михаил Яснов скончался в петербургской больнице в возрасте 74 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Ася Петрова.
    Умер автор стихов про Чучело-Мяучело Михаил Яснов

    Ранее она говорила, что супруг попал в реанимацию. Причину смерти она называть не стала.

    Детские стихи Михаила Яснова знают практически все. Они многократно публиковались в учебниках и хрестоматиях. В вышедшем в 1979 году сборнике «Лекарство от зевоты» появился персонаж Чучело-Мяучело. Именно по этому герою многие помнят произведения Яснова.

    Кроме книг поэт вел радиопередачи о детском творчестве. Профессионально занимался переводами при Французском институте. Именно в его переработке российские читатели познакомились с творчеством Гийома Аполлинера, Жана Кокто, Эжена Ионеско и других.

    За его творческие достижения он получил много наград. В частности, премию правительства России в области культуры, премию Корнея Чуковского за детскую поэзию и премию Самуила Маршака за детские стихи.