Стихийный рынок появился в больнице под Нижним Новгородом

Вещевой рынок неожиданно возник в центральной больнице Балахны (Нижегородская области). В холле можно купить носки, колготки и другие очень нужные вещи. Между тем, карантин там никто не отменял.

И.о. главного врача Ринат Фатыхов прокомментировал ситуацию изданию «Подъем». Он назвал ярмарку чьей-то провокацией.

«Утром в восемь часов неизвестные лица зашли в фойе больницы, где находится раздевалка (до дверей пропускного пункта), в течение пять минут разложили какие-то вещи, фотографировали и вели видеосъемку, после чего были прогнаны вахтершей с помощью швабры», — рассказал он.

По его словам, убегающие торговцы пообещали продолжить и дальше свою „общественную деятельность“».

Источник фото: «Подъем»

Однако по данным подписчиков издания, торговые развалы в Балахинской ЦРБ — явление регулярное. Ярмарки там устраивают не первый год.

Ранее в Нижегородской области произошел еще один скандал. Антигероем стал фитнес-тренер из Нижнего Новгорода, который оскорбил занимающуюся в спортзале полную женщину. Пользователи соцсетей раскритиковали парня. Он в свою очередь заявил, что не хотел никого оскорблять. Молодой человек назвал раскритиковавших его людей лицемерами.