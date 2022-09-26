Стихийный мемориал возник около ворот школы в Ижевске | 360°

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Стихийный мемориал возник около ворот школы в Ижевске

Люди принесли цветы к школе № 88 в Ижевске, где мужчина убил 15 человек

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Жители Ижевска стали нести цветы к школе № 88, где утром произошло массовое убийство. В распоряжении «360» оказались кадры с места события.

Около ворот учебного заведения выставили столы, на которые люди кладут цветы — в основном красные розы.

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Жители российской столицы тоже не остались безучастны к трагедии. Они принесли цветы и игрушки к представительству Удмуртии в Москве.

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Стрельба в ижевской школе № 88 произошла утром 26 сентября. В результате случившегося 15 человек погибли. Ранения получили более 20 находившихся в школе. Стрельбу устроил выпускник учебного заведения, после случившегося он свел счеты с жизнью. «360» ранее опубликовал и видео дома, где жил преступник.

Следственный комитет открыл уголовное дело по статьям УК РФ об убийстве двух и более лиц, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему. Расследование продолжается.

Стрельба в школе в Ижевске

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