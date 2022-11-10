Общество 10 ноября 2022, 18:25 Стихийный мемориал в память об убитой матерью девочке создали в Чертанове Жители создали мемориал в память о девочке, убитой матерью в Чертанове РИА «Новости»

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Жители дома в Сумском проезде в Москве создали стихийный мемориал в память о маленькой девочке, погибшей при падении с 11-го этажа. Ребенка выбросила в окно мать. Суд арестовал женщину 10 ноября.

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К месту где, нашли ребенка, принесли цветы, игрушки и свечи. Соседи в беседе с «360» сообщали, что в день трагедии местные жители пытались оказать помощь девочке — укрыть ее одеялами, потому что она лежала на земле в одном памперсе. Они вызвали скорую. Врачи доставили ее в больницу, но жизнь ребенка спасти не удалось.

Матери девочки 26 лет. В день гибели дочери женщину тоже доставили в больницу, где врачи стабилизировали ее состояние.

В четверг, 10 ноября, ее доставили в суд. Женщине предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка и отправили в СИЗО до 8 января. На заседании она не возражала против ареста.

По словам москвички, она решила убить дочь и себя. Мать погибшей девочки признала, что пошла на преступление осознанно. Ей назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.