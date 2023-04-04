Общество 04 апреля 2023, 00:19 Стихийный мемориал в память о Владлене Татарском появился в Москве Напротив церкви Максима Блаженного на Варварке появился стихийный мемориал Татарскому «ВКонтакте»

Читать 360tv в

В Москве напротив церкви Максима Блаженного на Варварке появился стихийный мемориал в память о Владлене Татарском. Проститься с погибшим 2 апреля военкором не переставая идут люди. Они несут цветы и зажигают свечи.

На месте мемориала неравнодушные горожане растянули флаг России, рядом поставили фотографии погибшего и иконы и предложили всем желающим прийти проститься, возложить цветы и помолиться в храме.

Реклама

«Если у вас есть желание почтить память Владлена — обязательно приходите. <…> Это самое меньшее, что мы теперь можем для него сделать», — сказано в сообщении группы «Первый Оперативный» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее такой же мемориал появился в Петербурге на Университетской набережной возле места, где убили военкора.

Теракт в кафе произошел 2 апреля. В его совершении подозревают Дарью Трепову, ее уже задержали. От взрыва пострадали 33 человека, 22 пострадавших остаются в больнице. Восемь из них — в тяжелом состоянии.

Ранее президент Владимир Путин «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга» посмертно наградил Татарского орденом Мужества.