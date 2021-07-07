Стихийный мемориал в память о погибших с Ан-26 появился в Петропавловске-Камчатском

Жители Петропавловска-Камчатского приносят цветы к стеле «Город воинской славы». Таким образом они решили почтить память жертв авиакатастрофы Ан-26.

«В краевой столице жители приносят цветы и зажигают свечи в память о погибших в авиакатастрофе вблизи Паланы. Стихийный мемориал образовался на ступенях стелы „Город воинской славы“ в центре Петропавловска-Камчатского», — сказано в сообщении администрации города в Instagram.

Там же опубликованы фото с места создания стихийного мемориала.

Самолет Ан-26 потерпел крушение 6 июля, когда выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Палена. Незадолго до планируемой посадки в поселке экипаж перестал выходить на связь. Через несколько часов были найдены обломки лайнера. Он врезался в скалу.

На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, в числе которых были два ребенка. Все они погибли. В среду водолазы начали извлекать тела погибших из воды.

Трехдневный траур объявлен на Камчатке. После крушения открыто уголовное дело. Следствие рассматривает три версии: погодный фактор, ошибку пилотирования или неисправность техники.