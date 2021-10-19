Стихийный мемориал появился у дома убитой девочки в Вологде

В Вологде горожане организовали стихийный мемориал у дома девятилетней девочки, которую после пропажи нашли убитой. Во дворе дома, где школьница провела последние минуты жизни, также появился мемориал. Об этом сообщил Life.

Люди начали приносить цветы и мягкие игрушки сразу, как только узнали об ужасной истории из публикаций в СМИ и социальных сетях. Местные жители, которые до последней минуты надеялись, что девочка найдется живой, до сих пор не могут прийти в себя.

Девятилетняя девочка пропала в Вологде в субботу, 16 октября. Последний раз ее видели живой на записи с камер в магазине, куда она приходила незадолго перед пропажей вместе с подругой и покупала сладости. На поиски были брошены сотни людей. Подключились не только волонтеры и взрослые местные жители, но и дети, которые патрулировали улицы на велосипедах. Худшие опасения оправдались 18 октября. Вечером школьницу нашли мертвой в квартире, принадлежащей женщине, которая к тому моменту успела уехать в Карелию. Там ее и задержали. Сообщалось, что она состоит на учете в ПНД.

В СК установили, что подозреваемая привела двух девочек к себе в квартиру. Позже она отпустила одну из них, а вторую убила. После этого она покинула регион, написал RT.

Предполагаемая убийца заманила школьницу сладостями, сообщала «Газета.ru».