Стихийный мемориал появился у дома пропавшей в Тюмени девочки

У дома пропавшей в Тюмени девочки возник стихийный мемориал. Жители несут к нему цветы, свечи и мягкие игрушки. Так они хотят поддержать родителей ребенка.

Кто-то приходят к подъезду, где живет семья, один, кто-то — вместе со своими детьми. На стене дома повесили объявления о розыске девочки с ее фотографией. Кадры с места мемориала опубликовал РЕН ТВ.

Ребенок исчез возле дома на улице Судостроителей 30 июня. В поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры.

Сегодня в двух километрах от места пропажи девочки было найдено тело. Предполагается, что останки могут принадлежать ей. На месте работают следователи и криминалисты.

Волонтеры не исключили, что труп могли подбросить, потому что во время поисков они неоднократно обследовали эту территорию. По факту исчезновения девочки было возбуждено дело об убийстве. МВД ранее объявило награду один миллион рублей за помощь в розыске ребенка. Расследование продолжается.