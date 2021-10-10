Стихийный мемориал появился у аэроклуба Мензелинска в память о погибших при крушении L-410

В Татарстане скорбят по жертвам авиакатастрофы L-410. Стихийный мемориал организовали у дверей Мензелинского аэроклуба, парашютисты и пилоты которого погибли при крушении самолета.

Перед аэроклубом в Мензелинске установили стихийный мемориал. У входа установили два стола, накрытых коричневой скатертью. Жители Татарстана приносят цветы.

Инструктор Мензелинского аэроклуба Олег Шипоров должен был быть в этом самолете, но по личным причинам пропустил прыжки. Он рассказал «360», что его погибшие коллеги занимались этим более 20 лет и являются профессионалами мирового уровня.

Президент Татарстана Рустам Минниханов ранее заявил, что после взлета летчики сообщили об отказе левого двигателя, а перед падением самолет задел крылом машину.

Самолет L-410 потерпел крушение в Мензелинском районе Татарстана 10 октября. На борту находились 22 человека: два члена экипажа и 20 парашютистов. Выжить смогли только шестеро. Среди погибших были и профессиональные спортсмены, и новички, которые должны были прыгнуть в первый раз. Скончались оба летчика, которые были опытными пилотами. В Татарстане 11 октября объявили днем траура по погибшим.