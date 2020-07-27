Стихия не щадит столицу: ливень затопил дороги и станции метро в Москве
На Москву обрушился сильнейший ливень с градом. Жители города делятся видео с бушующей стихией в социальных сетях.
«Мосгортранс» уже обратился к москвичам с просьбой быть аккуратными: из-за ливня подтоплены некоторые участки дорог.
Поэтому часть наземного транспорта ходит с перебоями, а машины не могут проехать вообще.
Пользователи засняли на видео потоки воды на станции МЦК «Ботанический сад». На ступенях образовался целый водопад.
Сильнейший ветер вместе с дождем наклоняет деревья. На некоторых улицах к ливню присоединился крупный град.
Ранее синоптики пообещали московскому региону как сильную жару, так и похолодание. Воздух прогреется до +30 градусов.