Стихия и пробки. Чем запомнилась вторая репетиция Парада Победы

В Москве прошла вторая репетиция Парада Победы. Над плацдармом в Нижних Мневниках разразилась стихия — гроза, молнии. Но ровно в пять вечера техника покинула стоянку, и отправилась на Красную площадь. Этим танкам непогода — не помеха.

Во главе колонны шествуют легендарные Т-34, этих ветеранов перевозят на специальной платформе. Следом за знакомой техникой — новинки. В этом году более 20 образцов, ранее не ступавших на брусчатку Красной площади. Всего же в Параде Победы только на земле примут участие 13 тысяч военнослужащих и 234 единицы боевой техники.

Не смотря на многочисленные предупреждения об ограничениях на дорогах в связи с репетицией парада, и просьбы воспользоваться общественным транспортом — столица встала в восьмибалльных пробках.

Генеральная репетиция назначена на 20 июня. В центре Москвы ограничат движение на всем пути следования колонн техники. Они сохранятся и 24 июня, в день проведения Парада в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парад Победы пройдет почти в 30 российских городах. Торжественное шествие устроят в девяти городах-героях. В Казани торжества проведут без зрителей. Для них организуют трансляции в интернете и на телевидении.