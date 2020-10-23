Стерилизованным женщинам из Уктусского пансионата предложат ЭКО, «когда шум пройдет»

Стерилизованным в Уктусском пансионате женщинам предложат сделать ЭКО. Для них эта процедура может быть единственной возможностью забеременеть.

«Сейчас даже при всех сложностях формирования бюджета в регионе остаются квоты на проведение ЭКО, а это единственная для девочек возможность забеременеть. Если потребуется и будет возможным, несколько таких операций можно будет провести», — заявила омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова во время доклада губернатору региона. Ее слова приводит RT.

По словам Мерзляковой, она встретится со всеми пострадавшими, когда «весь шум пройдет».

Ранее стало известно о принудительной стерилизации женщин в Уктусском пансионате для престарелых и инвалидах в 2008–2016 годах. Татьяна Мерзлякова заявила, что узнала минимум о 12 таких случаях. О стерилизации рассказали сами женщины. Они подтвердили, что им угрожали отправкой в психинтернат в случае отказа от процедуры.

Министерство социальной политики Свердловской области начало проверку данных о принудительной стерилизации. Однако доказать, что женщин заставляли под давлением подписывать бумаги о согласии на процедуру, будет очень сложно.