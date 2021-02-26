Стерилизацию домашних животных предложили сделать обязательной в России

Необходимо обязать хозяев домашних животных стерилизовать четвероногих. С таким предложением народный хурал Республики Бурятия Оксана Бухольцева обратилась в Госдуму РФ, сообщило «Сибирское агентство новостей».

Соответствующее решение приняла сессия регионального парламента.

Документ подразумевает изменение законодательства в части обращения с животными. В частности, предлагается ввести обязательную стерилизацию или кастрацию домашних животных. Однако если питомцы содержатся для получения потомства, хозяева имеют право на исключение.

«Мы добиваемся пересмотра федерального законодательства, потому что лояльность закона привела к трагедиям в нашей республике. В целом в стране, в больших городах — везде есть эта проблема», — заявила Бухольцева.

С 1 января 2020 года в России действует запрет на умерщвление бездомных животных, напомнил телеканал ОТР. По новым правилам, их требуется отлавливать и передавать в спецпункты.

В конце 2020 года свора диких собак напала на девушку в Улан-Удэ. Пострадавшую доставили в НМИЦ хирургии имени Вишневского в Москве. А 12 января 2021-го мальчика из поселка Забайкальского доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. На него напали четыре собаки.