Красовский попросил «понять его» после высказываний об украинских детях | 360°

Общество 24 октября 2022, 23:37 Красовский попросил «понять его» после высказываний об украинских детях Ведущий RT Антон Красовский повторно принес извинения за резкие слова о детях на Украине РИА "Новости"

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Телеведущий Антон Красовский решил повторно признать свою вину в призывах топить украинских детей. Журналист RT заверил в своем Telegram-канале, что пронесет эту вину через всю жизнь.

По словам Красовского, он не просто перешел границы, а специально их стер. Также ведущий сообщил, что «думает о каждом ребенке» по обеим сторонам линии фронта и попросил его понять.

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«Я не прошу меня простить, я прошу меня понять, дурака понять… <...> Я виноват. И вину я понесу с собой, она будет в моих снах и печалях всю мою оставшуюся жизнь», — сказал журналист.

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Красковский заявил, что виноват не только перед своими друзьями и коллективом RT, но «перед всеми матерями, кто в ужасе услышали этот текст». При этом он отметил, что никогда себя не простит.

Ранее журналист Антон Красовский во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко заявил, что украинских детей, негативно настроенных по отношению к России, следовало «топить». Позже Красовский извинился за свои слова. После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что прекращает сотрудничество с ведущим Антоном Красовским.