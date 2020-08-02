Степаненко рассказала, как узнала о разводе с Петросяном

Желание Евгения Петросяна развестись стало неожиданностью для Елены Степаненко. Он озвучил его ночью, перед началом гастролей жены.

Об этом Степаненко рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

Она призналась, что Петросян сказал ей о желании развестись около 12 часов ночи, в момент, когда она встала попить. На следующее утро Степаненко должна была вставать в пять утра, чтобы ехать на продолжительные гастроли по Сибири.

И вот это человек все говорит, и я так слушаю, говорю: „Я сейчас водички попью, а завтра в пять утра я улечу. Я над этим подумаю“ Елена Степаненко.

Степаненко отметила, что в тот момент была шокирована таким поступком, а потом долгое время злилась на Петросяна. Однако сейчас, оглядываясь назад, она уверена — все произошло именно так, как и должно было.

Артистка Елена Степаненко и юморист Евгений Петросян развелись в 2018 году. Они прожили в браке 33 года. Сейчас бывшие супруги продолжают раздел имущества через суд. Вскоре после расторжения их брака СМИ сообщили, что Петросян вновь женился — на Татьяне Брухуновой.