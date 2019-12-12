Стены детсада в Кургане покрылись плесенью

«Вот в такую группу в 160-м садике ходят наши дети, и власти Кургана бездействуют. Дети постоянно болеют, в группе ужасно холодно и сыро. Бежит крыша, которую ремонтировали два раза», — подписала снимок Кристина Зуева.

Она рассказала, что в группе нет света. Сотрудники детсада выключили его, потому что вода бежит по проводке.

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Подписчики заинтересовались, почему родители отводят детей в такой детский сад. Они хотят знать, неужели им наплевать на здоровье своих детей. Также интернет-пользователи спросили, почему взрослые не требуют от заведующей заведения принять меры.

В пресс-службе мэрии отреагировали на выложенные в соцсети фотографии. В администрации города рассказали, что в 2019 году подрядчик частично отремонтировал крышу. По результатам судебной экспертизы, работы выполнены некачественно. В заключении говорится о необходимости исправить недочеты. Пока что судебный процесс продолжается, добавила начальник управления массовых коммуникаций и общественных отношений администрации Кургана Елена Бессонова.