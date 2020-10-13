Стену Новодевичьего монастыря исписали желаниями. Видео

Москвичи и гости столицы превратили стену Новодевичьего монастыря в иерусалимскую Стену Плача. Люди исписали ее своими желаниями в надежде на то, что они сбудутся.

В Сети появилось видео исписанной монастырской стены.

В основном люди просят простых, но важных вещей. Кто-то пожелал «нормального мужика, хорошую работу, семью и ребенка». Кому-то в жизни не хватает приключений, а кто-то расценил надписи как вандализм и пожелал, чтобы стену покрасили.

Стена Плача в Иерусалиме — одна из величайших святынь иудаизма. Это уцелевшая часть древней стены вокруг западного склона Храмовой горы. Паломники и туристы со всего мира вкладывают между камнями записки с молитвами, желаниями и мечтами, которые нельзя выбрасывать.