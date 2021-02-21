Стенгазета с солдатами НАТО и вермахта появилась в российском магазине к 23 Февраля

Сотрудники магазина в Верхнем Баскунчаке разместили у себя стенгазету в честь 23 Февраля. На одном фото можно обнаружить солдата НАТО, а на другом — пулеметчика вермахта.

Об этом сообщил автор Telegram-канала «Астрахань. Север». «Кого таким образом хотели поздравить сотрудники? Непонятно», — риторически высказался он.

Скандал просочился в Сеть, и администрация поселка Верхний Баскунчак решила казус со стенгазетой. Плакат изъяли из магазина с главой администрации Шагитом Тикеевым. Плакат же прилюдно растоптали, что заметно.

Также из-за стенгазеты было написано обращение в полицию, рассказал автор поста в Telegram.