Эксклюзив 21 ноября 2022, 10:39 Стендапера Андрея Бебуришвили задержали в аэропорту Челябинска за курение МВД сообщило о задержании комика Бебуришвили в аэропорту Челябинска Соцсети / Instagram

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Комик Андрей Бебуришвили и его друг покурили в челябинском аэропорту в неположенном месте. Полиция задержала их, составила протокол и выписала штраф. Об этом «360» сообщили в отделении информации и общественных связей УТ МВД России по УрФО.

«Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности двух граждан, прибывших из Москвы, за курение в неположенном месте на территории аэропорта», — сказала представительница ведомства.

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По ее словам, полицейские сделали молодым людям замечание, но курильщики их проигнорировали. Тогда нарушителей задержали и провели в служебное помещение транспортной полиции. Там в их отношении составили административные протоколы по статье КоАП РФ о нарушении запрета на курение табака и никотиносодержащей продукции на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

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«Граждане с протоколом согласились», — добавила собеседница «360».

Она также рассказала, что комику и его другу выписали штрафы в размере 500 рублей.

Сам Бебуришвили уже прокомментировал ситуацию в соцсетях. Он подтвердил, что его с другом задержали за курение в неположенном месте. Стендапер пообещал зрителям Челябинска, что упомянет свои приключения в аэропорту на концерте.