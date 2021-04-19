Стена Свято-Троицкого женского монастыря рухнула в Муроме. Там объяснили почему

В Муроме обрушилась одна из стен Свято-Троицкого женского монастыря. Никто из прихожан и служителей не пострадал, сообщил «360» пресс-секретарь Муромской епархии священник Артемий Чернов.

Его слова процитировало РИА «Новости».

«Стена находилась в аварийном состоянии более года, о чем мы в присутствии Госинспекции составили акт аварийности. Силами монастыря с привлечением специалистов было выяснено, что стена не имеет фундамента. Грубо говоря, она висела сама по себе, без твердого основания», — отметил священник.

Он подчеркнул, что никаких работ не проводилось, потому что для памятника такого значения нужно получить множество разных согласований. Собеседник уточнил, что церковь за свой счет разработала проект реставрации монастыря . Его отправили на согласование в Госинспекцию, однако он не получил одобрения: в ведомстве заявили, что это не реставрация, а реконструкция.

«Объект был законсервирован, а сейчас то ли от талых вод, то ли еще от чего произошло обрушение. Объект был огорожен, жертв никаких не было», — отметил он.

Чернов уточнил, что здание является памятником федерального значения — его эксплуатируют по договору пользования. Он подчеркнул, что восстановление обязательно будет, но пока неясно, кто им займется.

«Мы будем уведомлять собственника в первую очередь — это Росимущество. Будем уведомлять контрольные органы. Будем решать, кто в каком объеме будет это реставрировать, реконструировать и так далее», — отметил он.

Свято-Троицкий женский монастырь — популярное место паломничества, которое известно еще с XVII века. Там расположены мощи святых князей Петра и Февронии Муромских, которых считают покровителями брака. Монастырь является одним из важных мест, в котором 8 июля ежегодно отмечают Дня семьи, любви и верности.