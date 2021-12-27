Стелу «Город трудовой доблести» открыли в Чебоксарах

В Чебоксарах состоялось открытие двух знаковых объектов — стелы «Город трудовой доблести» и памятника в составе мемориала «Строителям безмолвных рубежей». Об этом сообщили на сайте властей Чувашии.

Почетное звание «Город трудовой доблести» Чебоксарам было присвоено решением президента РФ Владимира Путина. Стелу установили во исполнение указа главы государства, подписанного 20 мая.

Торжественная церемония состоялась 24 декабря. В открытии стелы приняли участие глава Чувашии Олег Николаев, зампред Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, главный федеральный инспектор по республике Григорий Сергеев, депутаты Госдумы Анатолий Аксаков и Алла Салаева, а также представители власти и общественных организаций.

Стелу установили в самом центре города, на пересечении проспекта Ленина и улицы Карла Маркса.

Источник: пресс-служба администрации главы Чувашии

А 25 декабря в Козловском районе открыли новый памятник в составе мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей». Мемориал разработали в рамках объявленного в Чувашии Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Монумент создали архитектор Константин Фомин и скульптор Андрей Коробцов, победившие в конкурсе РВИО.