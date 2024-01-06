06 января 2024, 18:45
Стекла в квартирах трех домов на улице Макаренко в Белгороде повредило при обстреле
Гладков: окна и балконы с первого по 11-й этаж повредило в 3 домах Белгорода
Сразу три многоквартирных дома — № 22, 24 и 26 — пострадали на улице Макаренко в Белгороде после обстрела 4 января. Взрывной волной в зданиях повредило окна и балконы с первого по 11-й этаж. О ходе восстановительных работ сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам главы области, замерщики уже отработали по окнам, до 8 января все объемы выполнят. А вот по балконам ситуация немного другая.
Реклама
«По балконам, в том числе по остеклению в местах общего пользования, с таким же сроком не успеть — большой объем разрушений», — пояснил Гладков.
Он высоко оценил уровень подрядчика, заверив, что власти со своей стороны постараются помочь организации, чтобы максимально сократить сроки.
Еще один многоквартирный дом, который пострадал ночью 4 января, расположен в поселке Разумном на Преображенской улице.
Гладков вместе с застройщиком осмотрели повреждения — на техническом этаже здания снаряд пробил плиты перекрытия. Строители уже демонтировали две поврежденные плиты, 7 января они смонтируют новый каркас и займутся кровельными работами.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Реклама
Реклама