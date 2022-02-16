Steam и другие зарубежные платформы предложили обложить сбором для поддержки патриотических игр

Зарубежные платформы цифровой дистрибуции видеоигр Steam, Xbox Games Store, PlayStation Store и другие могут обложить сбором от продаж в России. Вырученные средства хотят направить на поддержку российских разработчиков видеоигр, которые продвигают русскую историю и культуру.

О таких планах сообщил источник газеты «Коммерсант». По его словам, Минцифры сейчас работает над бизнес-моделью будущего фонда поддержки российских разработчиков патриотичных видеоигр.

По предварительным данным, для зарубежных платформ цифровой дистрибуции видеоигр могут ввести сбор в размере 5% от продаж в России. Это, как пояснил источник «Коммерсанта», может дать фонду до 10 миллиардов рублей поступлений ежегодно.

В Минцифры изданию заявили, что доклад с предложениями о таком фонде уже направлен в правительство. Сотрудники аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который курирует цифровую экономику и инновации, сообщили, что предложения находятся на межведомственном согласовании.

По мнению замгендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Бориса Едидина, если сбор введут, иностранные платформы могут просто начать менять точки консолидации и оптимизировать выручку.

Создатель World of Tanks и креативный продюсер WarGaming.net Вячеслав Макаров заявил изданию, что дополнительный налог для игровых площадок не станет для них критичной потерей. По его словам, важнее, чтобы создаваемый фонд не требовал превращать игры в политическую агитацию, где идеологическая часть преобладает над качеством проработки.