Стажер магазина случайно выбросил более 260 тысяч рублей

Магазин мобильной техники в Адлере нанял 33-летнего местного жителя на должность продавца-консультанта на испытательный срок. В этот период мужчину попросили выкинуть картонные коробки, но в одной из них лежала крупная сумма. Однако это выяснили уже потом.

Пропажу 261 тысячи рублей заметил старший продавец. Он заподозрил неладное и написал заявление в полицию. Но в правоохранительных органах стажера не сочли подозрительным, ранее он не был судим, сообщает сайт kp.ru.

К заявлению также были приложены видеозаписи с камер наблюдения, которые были установлены в самом магазине и соседнем доме. На них полицейские как раз и разглядели нового сотрудника с коробками у мусорных контейнеров. Среди них также узнали ту самую коробку с деньгами. Тем не менее, когда сотрудники перерыли весь мусор, денег там уже не было, уточняет ИА Nation News. Как поступили руководители магазина со стажером после случившегося — неизвестно.

В конце сентября у пенсионера в Челябинске украли почти 300 тысяч рублей под видом борьбы с мошенниками, сообщает Ura.ru. Позже злоумышленников нашли и задержали в Санкт-Петербурге.