Эксклюзив 15 сентября 2023, 00:29 Ставший владельцем части подъезда москвич отложил закрытие входа до октября Москвич, купивший квартиру с частью подъезда, отложил закрытие входа соседям

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Скандал с появлением владельца подъездного холла в жилом доме на Студенческой улице Москвы временно находится на паузе. Хозяин недвижимости согласился дождаться новой проверки документов, чтобы понять, где подъезд находился раньше. Как стало известно «360», ремонтные работы отложили до 9 октября.

Все началось с того, что новый владелец начал проводить в купленной на аукционе квартире капитальный ремонт с перепланировкой. Обеспокоенные жильцы вызвали на место Госжилинспекцию, которая поручила владельцу привести квартиру в соответствии с технической документацией.

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Но только по старому плану квартиры часть подъезда входила в кухню квартира, чем и воспользовался владелец. В конце августа он предупредил жильцов, что намерен вернуть себе свои квадратные метры и закрыть доступ к лестничной клетке.

Остальным жильцам он предложил пользоваться черным ходом, который появился в 80-е годы. Но в планах дома его не существует, то есть речь идет о незаконном входе. Но как тогда раньше жильцы заходили в дом?

Не исключено, что дверь находилась на месте внешнего лифта, который появился как раз в 80-е годы. Сейчас жители ждут получения документов от Мослифта, БТИ и других структур, чтобы добиться решения проблемы. Пока из всех органов они получили только сообщения, что дело находится на рассмотрении.

Как сообщил источник «360», в управе заявили, что готовы компенсировать владельцу жилья утраченные метры или расторгнуть сделку о покупке. Но если второй шаг сделать юридически невозможно, то компенсация не переведет часть подъезда в общедомовое имущество. Жители дома намерены подать в суд на нового владельца. Мосжилинспекция пообещала их поддержать