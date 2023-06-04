Общество 04 июня 2023, 16:32 Ставшая жертвой извращенца в метро девушка обратится в полицию — СМИ «112»: девушка в розовом, ставшая жертвой извращенца в метро Москвы, обратится в полицию

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Девушка в розовом платье, ставшая жертвой подглядывавшего под ее юбку извращенца в столичном метро, намерена обратиться в полицию, сообщил Telegram-канал «112». Москвичка отметила, что хочет привлечь к ответственности не только хулигана, но и человека, который снимал происходившее на видео.

Несколько дней назад в Сети появился ролик из столичной подземки. В кадр попала ехавшая вверх на эскалаторе девушка в розовом платье и мужчина, который стоял за ней и пытался сфотографировать ее нижнее белье.

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Видеозапись быстро разлетелась по интернету, и девушке начали писать друзья и знакомые. Снежана рассказала изданию, что в тот день ехала по своим делам. Она была в наушниках, поэтому не заметила ничего подозрительного. Собеседница «112» сообщила, что уже обратилась в полицию. Правоохранители начали искать и извращенца, и автора видеозаписи.

Девушка призвала всех, кто становится свидетелями подобных случаев, не снимать ролики, а обращаться в полицию.

В прошлом году жительница Петербурга попала в аналогичную ситуацию. На эскалаторе она почувствовала, что кто-то касается ее ног. Она обернулась и увидела мужчину, который снимал на видео, как трогает ее под юбкой. Находившиеся в метрополитене полицейские отказались задержать извращенца, потому что им нельзя покидать место работы.