Ставшая мэром уборщица призналась в желании уволиться. И передумала

Жители села Повалихино Костромской области заявили, что Марина Удгодская решила покинуть свой пост мэра. При этом сама бывшая уборщица опровергла эти слова, но призналась, что такое желание у нее было.

«Дело было так. В должность-то Угодская вступила, а что делать на посту, не знает. Ей ведь обещали помочь, но подмоги она так и не дождалась. Вскоре поняла, что управлять поседением — не ее. Совет депутатов проголосовал, вынес решение — утвердил ее отставку», — рассказал один из местных жителей «Московскому комсомольцу».

По словам Удгодской, она не собирается увольняться, так как просто не может подвести своих земляков, которые избрали ее мэром и оказали доверие.

«Это неправда, уходить я не собираюсь. Да, такие мысли были, потому что работа сложная, быть главой — большая ответственность, но меня поддержали местные депутаты, обещали поддержку», — процитировало главу сельского поселения РИА «Новости».

Перед выборами Марина Удгодская работала уборщицей в сельской администрации. Она смогла набрать 61,7% голосов, что сделало ее мэром сельского поселения Чухломского района. Удгодская обошла действующего главу Николая Локтева.