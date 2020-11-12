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    12 ноября 2020, 23:35

    Ставшая мэром уборщица призналась в желании уволиться. И передумала

    Дарья Бунякова

    Жители села Повалихино Костромской области заявили, что Марина Удгодская решила покинуть свой пост мэра. При этом сама бывшая уборщица опровергла эти слова, но призналась, что такое желание у нее было.
    Ставшая мэром уборщица призналась в желании уволиться. И передумала

    «Дело было так. В должность-то Угодская вступила, а что делать на посту, не знает. Ей ведь обещали помочь, но подмоги она так и не дождалась. Вскоре поняла, что управлять поседением — не ее. Совет депутатов проголосовал, вынес решение — утвердил ее отставку», — рассказал один из местных жителей «Московскому комсомольцу».

    По словам Удгодской, она не собирается увольняться, так как просто не может подвести своих земляков, которые избрали ее мэром и оказали доверие.

    «Это неправда, уходить я не собираюсь. Да, такие мысли были, потому что работа сложная, быть главой — большая ответственность, но меня поддержали местные депутаты, обещали поддержку», — процитировало главу сельского поселения РИА «Новости».

    Перед выборами Марина Удгодская работала уборщицей в сельской администрации. Она смогла набрать 61,7% голосов, что сделало ее мэром сельского поселения Чухломского района. Удгодская обошла действующего главу Николая Локтева.