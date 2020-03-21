Ставропольскому инфекционисту грозит уголовка. Она слетала в Испанию и не показалась врачам

Санникова ходила на работу после возвращения из Европы, а руководству о своем путешествии не рассказала, хотя обязана была это сделать. Двухнедельного карантина тоже не было. Более того, она посещала свое рабочее место в Минздраве и читала лекции в Ставропольском государственном медуниверситете.

Полицейские усмотрели в ее безответственном поступке преступления по статьям «Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность». Уголовное дело пока не возбудили.

Сама Санникова в разговоре с изданием «Подъем» признала свою вину. В России все вернувшиеся из-за границы обязаны сообщить о поездке врачам и отправиться на двухнедельный карантин. Всего в РФ медики зафиксировали 253 случая заражения коронавирусом. 11 марта ВОЗ из-за стремительного распространения 2019-nCoVпо всему миру объявила о пандемии.