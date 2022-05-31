Ставропольский суд вернул детей отцу в Италию против их воли

Ставропольский суд вынес решение по иску гражданина Италии, который хотел вернуть себе детей от жены-россиянки. При этом детина суде заявляли, что хотят остаться с матерью, написало издание newstracker.ru.

Год назад женщина уехала из Италии на родину в Ставропольский край, якобы погостить у родственников. С собой она взяла двух несовершеннолетних детей, отец которых остался в Италии. Возвращаться женщина отказалась, отдала детей в местную школу и подала на развод. Тогда отец детей подал иск в суд.

В суде мужчина утверждал, что является хорошим отцом для своих детей, а жена бросила его из-за потери работы. Его жена настаивала на том, что он домашний тиран. Сами дети говорили, что хотят остаться с матерью. Однако суд постановил вернуть детей отцу в Италию.