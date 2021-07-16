Два пенсионера-долгожителя сыграли свадьбу на Ставрополье. Бракосочетание привлекло внимание общественности возрастом молодоженов. Невесте — 81 год, а жениху — 97. Об этом сообщил сайт stv24 со ссылкой на управление по информполитике правительства Ставрополья.

По данным краевого управления отделов ЗАГС, за полгода поженились шесть тысяч пар.

«Более 500 пар сочетались в дни красивых дат. Самой возрастной стала пара в Георгиевском округе: жениху — 97 лет, невесте — 81 год», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что браков в регионе оформили больше, чем разводов.

В мае 30 пар поженились на канатной дороге в Москве — это место впервые стало ЗАГСом. Московские молодожены установили рекорд, теперь эта дорога может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. В каждой кабине процедуру заключения брака фиксировали 32 независимых эксперта. За свадьбами наблюдали и судьи Книги рекордов. Для этого был установлен телемост с Лондоном.