Ставку по ипотеке в России назвали преступлением

Средняя ставка по ипотеке в России сейчас слишком высока, а купить квартиру без нее почти невозможно. Даже власти стали называть эту ситуацию преступлением. Поэтому россиянам пообещали, что ставка будет снижаться — этот вопрос будут обсуждать с банками.

«Ставка по ипотеке в 9%, я считаю, — это преступление. Нам необходимо снижать ее, для этого нужно проработать ряд мер, обсудить этот вопрос с банками», — приводит «Интерфакс» слова вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Он напомнил о национальном проекте «Жилье и городская среда», реализовать который не получится без уменьшения ставки по ипотеке. Кроме того, у программы сельской ипотеки есть хорошие перспективы для развития.

Согласно паспорту нацпроекта, ипотечную ставку планируют сократить до 8,7% в 2020 году, а в следующем — до 8,5%. К 2024-му показатель должен снизиться до 7,9%. При этом планируется заключать около 2,26 миллиона кредитных договоров, что вдвое больше, чем подписывается сейчас.

В середине января глава Сбербанка Герман Греф объявил, что ставки по ипотеке продолжат снижаться в 2020 году. По его словам, с ипотекой в России «все хорошо».