    22 июня 2020, 13:20

    Ставку по ипотеке для семей с детьми в ВТБ снизят на 1%

    Александра Ломейко

    У ВТБ с 22 июня стартует собственная ипотечная программа. Она подойдет семьям с детьми, которые хотят купить квартиру на первичном и вторичном рынках. Скидка по ней составит 1% от базовой ставки.
    Ставку по ипотеке для семей с детьми в ВТБ снизят на 1%

    Ставка будет фиксированной на весь срок кредита. С учетом комплексного страхования она равняется 7,9%. Предложение действительно до конца 2020 года, уточнили в пресс-службе банка.

    Дисконтом смогут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующие дети.

    «Для рефинансирования кредитов других банков скидка составит 0,9 процентного пункта», — добавили в ВТБ.

    Льготные условия действуют при приобретении квартиры как в новостройке, так и вторичного жилья — если объект не попадает под условия господдержки.

    «Новая программа ВТБ будет особенно выгодна для родителей с двумя и более детьми, которые выбрали квартиру на вторичном рынке недвижимости и не смогут воспользоваться условиями господдержки», — подчеркнули в пресс-службе. Благодаря таким условиям существенно снизится объем ежемесячных платежей по ипотеке для заемщиков.