Ставку по ипотеке для семей с детьми в ВТБ снизят на 1%

У ВТБ с 22 июня стартует собственная ипотечная программа. Она подойдет семьям с детьми, которые хотят купить квартиру на первичном и вторичном рынках. Скидка по ней составит 1% от базовой ставки.

Ставка будет фиксированной на весь срок кредита. С учетом комплексного страхования она равняется 7,9%. Предложение действительно до конца 2020 года, уточнили в пресс-службе банка.

Дисконтом смогут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующие дети.

«Для рефинансирования кредитов других банков скидка составит 0,9 процентного пункта», — добавили в ВТБ.

Льготные условия действуют при приобретении квартиры как в новостройке, так и вторичного жилья — если объект не попадает под условия господдержки.

«Новая программа ВТБ будет особенно выгодна для родителей с двумя и более детьми, которые выбрали квартиру на вторичном рынке недвижимости и не смогут воспользоваться условиями господдержки», — подчеркнули в пресс-службе. Благодаря таким условиям существенно снизится объем ежемесячных платежей по ипотеке для заемщиков.