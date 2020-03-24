Ставки по ипотеке растут. Есть ли смысл сейчас брать кредит на жилье?

Мы живем в новой реальности. Надо учитывать не только желания, которые были в начале года. Может быть, вы подбирали квартиры, ходили в банки, делали документы. Все уже поменялось давным-давно. Нужно смотреть на сегодняшний день Ирина Радченко.

По ее словам, некоторые банки, которые выдали уже решения кредитного комитета, сейчас пересматривают проценты и сроки.

«Решение кредитного комитета это не договор. Они могут его пересмотреть», — заметила эксперт.

Заемщик может столкнуться с тем, что он рассчитывал на 8, 5%, а ему предлагают уже 9,5%. Радченко считает, что те люди, которые уже находятся на финальной стадии взятия ипотеки, еще «могут успеть вскочить на подножку уходящего поезда».

«Те, кто только думают идти в банк, чтобы получать ипотеку, скорее всего, будут разочарованы. Многие банки уже подняли ставки, несмотря на то, что ключевая ставка ЦБ осталась без изменений — 6%», — отметила она.

Собеседница «360» добавила, что сейчас банки гораздо более жестче стали подходить к процедуре одобрения заемщика. Ведь в стране существует большая проблема с трудовой занятостью — идут сокращения и увольнения.

Радченко советует тем, кто все-таки хочет брать ипотеку, взвесить свои силы. Нужно быть уверенным в своей платежеспособности.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости напомнила, что в России действуют кредитные каникулы. Банки представляют рассрочку платежа на шесть месяцев определенным группам лиц. Это касается тех, кто заболел или потерял работу. Однако эксперт предупредила, что при нынешнем состоянии экономики полугода «может оказаться мало для восстановления платежеспособности многих заемщиков».

Тем не менее Радеченко настроена оптимистично. По ее словам, Россия не раз уже переживала такие кризисы и государство при этом поддерживало своих граждан.