Ставки по ипотеке будут корректировать с учетом доходов россиян

Правительство и дальше будет работать над снижением ставок по ипотеке, учитывая при этом реальные доходы россиян и показатели экономики. Такое заявление сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«По итогам года мы видим, что средняя ставка по ипотеке будет ниже 8%. Этого значения мы должны были достигнуть только в 2024 году. В этом году этот показатель будет исполнен досрочно», — заявил он на заседании Госсовета. Его процитировал «Интерфакс».

По данным Центробанка, с января по октябрь 2020 года включительно российские банки выдали кредиты на общую сумму 3 триллиона 244,4 миллиарда рублей. Это на 45,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Количество предоставленных кредитов за десять месяцев увеличилось на 30,2%: 1 миллион 312,7 тысячи против 1 миллиона 8,1 тысячи.

Главным драйвером ипотечного кредитования в уходящем году стала программа льготной ипотеки по ставке до 6,5% годовых. Она начала работу в середине апреля и должна была завершиться 1 ноября. Однако российское правительство продлило ее до 1 июля 2021 года. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области кредитный лимит составляет 12 миллионов рублей, в других регионах — шесть миллионов. Первоначальный взнос составил 15%.