Ставка по льготной ипотеке снижена до 7%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что по поручению президента правительство снизило ее с 9 до 7%. При этом срок действия программы и ее параметры остались прежними.

Размер субсидируемого кредита составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и шесть миллионов рублей для остальных российских регионов.

«С 1 мая был увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 миллионов и 15 миллионов рублей соответственно», — говорится в сообщении Мишустина.

Получить такой заем россияне смогут до конца 2022 года. По словам премьера, мера поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей.