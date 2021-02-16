Пожарную сигнализацию в новостройках обяжут ставить с марта

С марта 2021 года в каждой российской новостройке должны будут устанавливать пожарную сигнализацию. Правило распространяется на строящиеся дома любой высотности и площади.

Нововведение анонсировали в пресс-службе ГУ МЧС России по итогам методического сбора под председательством главы ведомства Евгения Зиничева.

«С марта текущего года начнет действовать свод правил, содержащий требование по установке пожарной сигнализации и специальных датчиков в строящихся домах. Ими будут оборудоваться все новостройки, независимо от этажности дома и площади», — подчеркнули в ведомстве.

За 2020 год сотрудники надзорных органов провели более двух миллионов профилактических рейдов в жилом секторе. Пожарными извещателями жилье россиян начали оборудовать в 2018-м вместе с региональными властями.

За два года специалисты установили более 417 тысяч приборов. Благодаря им от пожара спасли свыше 1,2 тысячи граждан, среди которых — 600 детей. Гибель несовершеннолетних от огня за указанный промежуток времени снизилась на 20%. В прошлом году снизилось число пожаров учреждениях образования, здравоохранения и социального обслуживания.

За год в стране зафиксировали около 440 тысяч пожаров. Больше половины связаны с возгоранием мусора и сухостоя. От гибели удалось спасти свыше 192 тысячи граждан.

Зачастую пожары, отметили в МЧС, происходят из-за неосторожного обращения с огнем. Возникают они по причине аварийного режима электроприборов, сетей и неисправности печного отопления.