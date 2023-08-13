Эксклюзив 13 августа 2023, 17:17 «Ставила цели и шла к ним». Академик Железняков – о скончавшейся дочери Королева Академик Железняков: хирург Наталья Королева была энергичной и целеустремленной РИА «Новости»

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Дочь основоположника отечественной пилотируемой космонавтики Сергея Королева Наталья скончалась на 89-м году жизни. Член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Железняков в беседе с «360» отметил, что Наталья Королева была большим специалистом не только в медицине, но и других областях.

«Все так неожиданно произошло, хотя, конечно, и возраст… Наталья Сергеевна всегда была энергичным человеком, ставила перед собой цели и шла к ним. Большой специалист и не только в своей области», — отметил собеседник издания.

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Железняков подчеркнул, что можно сказать, она подготовила трехтомник об отце — Сергее Королеве. Это действительно энциклопедия отечественной космонавтики тех лет, добавил академик.

«Очень жаль, что она ушла, скорбим, будем помнить», — заключил Железняков

Наталья Сергеевна была известным высококвалифицированным хирургом, она преподавала в Первом медицинском институте, защитила докторскую диссертацию, являлась членом Союза писателей. При жизни женщина опубликовала более 200 научных работ и ряд произведений о своем отце.